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Гарибашвили: Электронные визы увеличат поток туристов между Грузией и Саудовской Аравией

Гарибашвили: Электронные визы увеличат поток туристов между Грузией и Саудовской Аравией Саудовская Аравия является привлекательным туристическим рынком для Грузии, а введение электронной визы поможет увеличить поток туристов между двумя странами.
В регионе
22 сентября 2023 г. 15:47
Гарибашвили: Электронные визы увеличат поток туристов между Грузией и Саудовской Аравией

Саудовская Аравия является привлекательным туристическим рынком для Грузии, а введение электронной визы поможет увеличить поток туристов между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с министром туризма Королевства Саудовской Аравии Ахмедом Аль-Хатибом.

Встреча состоялась в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Нью-Йорке.

По информации пресс-службы администрации правительства, стороны обсудили динамику реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьера в Саудовскую Аравию и наметили планы на будущее.

Электронная виза для граждан Грузии будет многократной со сроком действия на один год, однако с правом пребывать в Саудовской Аравии не более 90 дней в году.

На встрече также обсуждались перспективы будущего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, недвижимости и логистических центров.

По словам премьера, правительство Грузии намерено предпринять все необходимые шаги для углубления сотрудничества с Саудовской Аравией как на многостороннем, так и на двустороннем уровнях. Он подчеркнул плодотворное сотрудничество между двумя странами в форматах международных организаций.

Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отправилась в США 16 сентября. В рамках визита глава грузинского правительства уже провел ряд встреч высокого уровня. Помимо министра туризма Саудовской Аравии, Гарибашвили накануне встретился с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттель и с премьер-министром Мальты Робертом Абела.

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