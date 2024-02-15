Гарибашвили: Цель партии "Грузинская мечта" - получить конституционное большинство

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" нацелена получить конституционное большинство на предстоящих парламентских выборах в 2024 году.

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" нацелена получить конституционное большинство на предстоящих парламентских выборах в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил экс-премьер Ираклий Гарибашвили на своем первом брифинге в качестве председателя партии.

"Наша заявленная цель – получить максимальный результат на этих выборах. Для этого необходимо провести максимальную мобилизацию, полностью мобилизовать наши ресурсы, наши активы, чтобы добиться сильной победы и сильного результата на этих выборах. Наша цель – получить конституционное большинство на следующих парламентских выборах", – сказал Гарибашвили.

Новоназначенный председатель правящей партии объявил о начале подготовки предвыборной кампании к предстоящим парламентским выборам, в рамках которой он посетит 10 регионов страны за 100 дней.

"Начиная с марта я планирую посетить 10 регионов в течение следующих 100 дней. У меня будет десять выездных мероприятий… Основной целью этих встреч фактически будет подготовка предвыборной кампании, подготовка к выборам", – отметил он.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Они станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. На сегодняшний день "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам общественного мнения.