Гарегин II отбыл в США с патриаршим визитом

Сегодня каталикос всех армян Гарегин II отбыл с недельным патриаршим визитом в США.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила канцелярия первопрестольного Эчмиадзина.

"Католикос посетит восточно-американскую епархию ААЦ (Армянская апостольская церковь - ред.) , где проведет встречи с предстоятелем епархии, представителями духовенства и благотворителями Эчмиадзина для обсуждения реализуемых проектов и программ", - сообщила канцелярия.

Отметим, что в США действуют две епархии ААЦ - восточно-американская включает в себя восточную часть США.