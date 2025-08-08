О нас

Гарегин II отбыл в США с патриаршим визитом

Гарегин II отбыл в США с патриаршим визитом Сегодня каталикос всех армян Гарегин II отбыл с недельным патриаршим визитом в США.
В регионе
8 августа 2025 г. 11:14
Гарегин II отбыл в США с патриаршим визитом

Сегодня каталикос всех армян Гарегин II отбыл с недельным патриаршим визитом в США.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила канцелярия первопрестольного Эчмиадзина.

"Католикос посетит восточно-американскую епархию ААЦ (Армянская апостольская церковь - ред.) , где проведет встречи с предстоятелем епархии, представителями духовенства и благотворителями Эчмиадзина для обсуждения реализуемых проектов и программ", - сообщила канцелярия.

Отметим, что в США действуют две епархии ААЦ - восточно-американская включает в себя восточную часть США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке II Qaregin ABŞ-yə gedib

Другие новости из категории

Экс-глава Высшего судебного совета Армении приговорен к 1,5 годам тюрьмы
Экс-глава Высшего судебного совета Армении приговорен к 1,5 годам тюрьмы
8 августа 2025 г. 10:48
Строительство АЭС может обойтись Казахстану в $14-15 млрд
Строительство АЭС может обойтись Казахстану в $14-15 млрд
8 августа 2025 г. 10:22
Мужчина и женщина в масках ограбили отделение почты на юге Москвы
Мужчина и женщина в масках ограбили отделение почты на юге Москвы
8 августа 2025 г. 10:13
В Южно-Сахалинске самолет DHC-6-400 совершил аварийную посадку
В Южно-Сахалинске самолет DHC-6-400 совершил аварийную посадку
8 августа 2025 г. 09:03
В парламенте Турции пройдет второе заседание Комиссии по национальной солидарности, братству и демократии
В парламенте Турции пройдет второе заседание Комиссии по национальной солидарности, братству и демократии
8 августа 2025 г. 07:44
Эрдоган подписал решение о создании Координационного совета по полярным регионам Турции
Эрдоган подписал решение о создании Координационного совета по полярным регионам Турции
8 августа 2025 г. 07:16
Премьер-министр Грузии назвал августовскую войну 2008 года заказным предательством режима Саакашвили
Премьер-министр Грузии назвал августовскую войну 2008 года "заказным предательством" режима Саакашвили
7 августа 2025 г. 23:53
Хакан Фидан: Мы решительно настроены на углубление сотрудничества с Сирией во всех сферах
Хакан Фидан: Мы решительно настроены на углубление сотрудничества с Сирией во всех сферах
7 августа 2025 г. 21:45
Глава МИД Турции встретился с президентом Сирии
Глава МИД Турции встретился с президентом Сирии
7 августа 2025 г. 18:48
Спикер парламента Армении подал судебный иск против соавтора подкаста
Спикер парламента Армении подал судебный иск против соавтора подкаста
7 августа 2025 г. 16:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi