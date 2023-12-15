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Галузин: Россия настроена на продолжение активной работы в формате "3+3"

Галузин: Россия настроена на продолжение активной работы в формате "3+3" Россия настроена на продолжение активной работы в формате "3+3".
В регионе
15 декабря 2023 г. 20:18
Галузин: Россия настроена на продолжение активной работы в формате 3+3

Россия настроена на продолжение активной работы в формате "3+3".

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью Sputnik замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Галузин считает региональные форматы лучшей модальностью решения проблем региона.

Заметив, что Грузия пока не участвует в работах на этой площадке, дипломат подчеркнул, что дверь для грузинских соседей всегда открыта, если они почувствуют себя готовыми к совместной работе.

Формат "3+3" предполагает участие России, Ирана, Азербайджана, Армении, Турции и Грузии.

Первое заседание группы прошло в декабре 2021 года в Москве на уровне замглав МИД пяти стран. Еще одно заседание, на этот раз с участием министров стран "пятерки" прошло в октябре 2023 года в Иране. Следующая встреча состоится в Турции в 2024 году.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN başçısının müavini: “Moskva “3+3” formatında fəal işi davam etdirmək əzmindədir”

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