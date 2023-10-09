О нас

Галузин: Ратификация Арменией Римского статута МУС - недружественный шаг в отношении РФ

Галузин: Ратификация Арменией Римского статута МУС - недружественный шаг в отношении РФ Ратификация Арменией Римского статуса Международного уголовного суда (МУС) недружественный шаг в отношении России.
В регионе
9 октября 2023 г. 11:28
Галузин: Ратификация Арменией Римского статута МУС - недружественный шаг в отношении РФ

Ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) недружественный шаг в отношении России.

Как передает Report, об этом в интервью РБК заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

"На фоне абсолютно политизированной враждебной позиции МУС в отношении России и ее руководства наш союзник Армения принимает решение о том, чтобы статут этого суда ратифицировать. Как мы должны воспринимать подобный шаг? Только как, мягко говоря, недружественный", - сказал он.

Отметим, что в начале октября парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. Вопрос о ратификации документа был принят 60 голосами за, при 22 против. Оппозиция приняла участия в голосовании и проголосовала против ратификации документа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Galuzin: Armenia's ratification of ICC Rome Statute - unfriendly step towards Russia

Самое важное

Начался очередной визит миссии ООН в Карабах
ВидеоНачался очередной визит миссии ООН в Карабах
9 октября 2023 г. 10:51
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
8 октября 2023 г. 15:58
Президент: Проект коридора зеленой энергии усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров
Президент: Проект коридора "зеленой" энергии усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров
8 октября 2023 г. 15:55
Президент Ильхам Алиев: Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии
Президент Ильхам Алиев: Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии
8 октября 2023 г. 15:38
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией совместные проекты служат энергетической и транспортной безопасности многих стран
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией совместные проекты служат энергетической и транспортной безопасности многих стран
8 октября 2023 г. 15:33
Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация
Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация
8 октября 2023 г. 15:14
Президент Азербайджана: Настало время установления мира на Южном Кавказе
Президент Азербайджана: Настало время установления мира на Южном Кавказе
8 октября 2023 г. 14:46
Президент: Именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда
Президент: Именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда
8 октября 2023 г. 00:09
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
7 октября 2023 г. 22:46
В Тертере два человека подорвались на минах, ведется расследование
В Тертере два человека подорвались на минах, ведется расследование
6 октября 2023 г. 21:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi