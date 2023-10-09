Галузин: Ратификация Арменией Римского статута МУС - недружественный шаг в отношении РФ

Ратификация Арменией Римского статуса Международного уголовного суда (МУС) недружественный шаг в отношении России.

Ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) недружественный шаг в отношении России.

Как передает Report, об этом в интервью РБК заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

"На фоне абсолютно политизированной враждебной позиции МУС в отношении России и ее руководства наш союзник Армения принимает решение о том, чтобы статут этого суда ратифицировать. Как мы должны воспринимать подобный шаг? Только как, мягко говоря, недружественный", - сказал он.

Отметим, что в начале октября парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. Вопрос о ратификации документа был принят 60 голосами за, при 22 против. Оппозиция приняла участия в голосовании и проголосовала против ратификации документа.