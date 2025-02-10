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Галузин назвал линию Запада на Южном Кавказе "абсолютно деструктивной"

Галузин назвал линию Запада на Южном Кавказе "абсолютно деструктивной" Москва считает линию Запада на Южном Кавказе абсолютно деструктивной.
В регионе
10 февраля 2025 г. 02:09
Галузин назвал линию Запада на Южном Кавказе абсолютно деструктивной

Москва считает линию Запада на Южном Кавказе абсолютно деструктивной.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил в интервью газете "Известия".

Замглавы МИД РФ посчитал, что политика Запада на Южном Кавказе направлена не на стабилизацию ситуации в регионе, а на создание дополнительных угроз для Москвы. По его мнению, западные круги пытаются использовать этот регион для нанесения стратегического поражения России, а в некоторых случаях даже предпринимают попытки убедить отдельные страны открыть второй фронт против нее.

"Что касается уплотнения связей между Арменией с одной стороны, Евросоюзом — с другой, и с Западом в целом, то мы здесь исходим из следующего. Официальный Ереван, армянское государство, армянское общество и армянский народ принимают суверенные решения относительно того, как им выстраивать свою внешнюю политику и как им позиционировать свою страну в международном сообществе. Это их прерогатива, и мы, как вы хорошо знаете, никогда не вмешиваемся во внутренние дела других государств и никогда не навязываем другим государствам каких-то рецептов и свое видение, а стараемся путем диалога выработать какие-то взаимоприемлемые модальности и компромиссные подходы к решению тех или иных вопросов", - отметил М.Галузин.

Дипломат прокомментировал сближение Еревана с ЕС в контексте отношений России и Армении.

"Мы и публично, и в диалоге с нашими армянскими друзьями четко обозначили, что одновременное членство в Евразийском экономическом союзе и в Европейском союзе невозможно, потому что это налицо две несовместимые регулятивные системы с разными подходами к вопросам таможенных стандартов, технических, санитарных и фитосанитарных стандартов, маркировки товаров и сертификации, и даже к вопросам интеллектуальной собственности. Это абсолютно разные системы, и одновременное пребывание в них просто невозможно.

Что касается упомянутого вами вопроса о начале переговоров между Арменией и Евросоюзом по разного рода проектам в пользу сближения, и в частности безвизового режима, то да, такие переговоры начаты. Мы видим, что Евросоюз и здесь верен себе, потому что, особо не давая каких-то обещаний и не принимая каких-то серьезных решений в плане безвизовых отношений, уже требует от Армении политической лояльности и присоединения к антироссийским санкциям. И все это происходит на фоне того, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе несет ей ощутимые и весомые долгосрочные блага в виде роста торговли с ЕАЭС и в виде роста инвестиций с пространства ЕАЭС в Армению", - сказал замглавы МИД.

По его словам, смена политико-экономического вектора Ереваном скажется и на ВВП страны.

"Объем товарооборота между Арменией и ее партнерами по ЕАЭС составляет порядка $13 млрд и в прошлом году он возрос на 53%, а объем торговли с Евросоюзом в том же прошлом году едва превысил $2 млрд и при этом сократился на 24%. То есть даже по этим цифрам армянской статистики видно, где находятся истоки нынешнего экономического благосостояния Армении и ее народа, а резкая смена парадигмы и переход на площадку Евросоюза, на наш взгляд, неизбежно будет сопряжена и с падением ВВП, и с серьезными ударами по армянскому бизнесу, экономике и по уровню жизни простых граждан Армении. Армянские политики иной раз говорят о том, что в армянском обществе есть настроения в пользу присоединения к ЕС. Наверное, есть и такие настроения, но, как мы полагаем, в равной степени заслуживают внимания и настроения тех граждан Армении, которые мыслят будущее своей страны в евразийской семье и в рамках евразийской интеграции", - добавил Михаил Галузин.

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