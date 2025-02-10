Галузин назвал линию Запада на Южном Кавказе "абсолютно деструктивной"

Москва считает линию Запада на Южном Кавказе абсолютно деструктивной.

Москва считает линию Запада на Южном Кавказе абсолютно деструктивной.

Как сообщает Report , об этом заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил в интервью газете "Известия".

Замглавы МИД РФ посчитал, что политика Запада на Южном Кавказе направлена не на стабилизацию ситуации в регионе, а на создание дополнительных угроз для Москвы. По его мнению, западные круги пытаются использовать этот регион для нанесения стратегического поражения России, а в некоторых случаях даже предпринимают попытки убедить отдельные страны открыть второй фронт против нее.

"Что касается уплотнения связей между Арменией с одной стороны, Евросоюзом — с другой, и с Западом в целом, то мы здесь исходим из следующего. Официальный Ереван, армянское государство, армянское общество и армянский народ принимают суверенные решения относительно того, как им выстраивать свою внешнюю политику и как им позиционировать свою страну в международном сообществе. Это их прерогатива, и мы, как вы хорошо знаете, никогда не вмешиваемся во внутренние дела других государств и никогда не навязываем другим государствам каких-то рецептов и свое видение, а стараемся путем диалога выработать какие-то взаимоприемлемые модальности и компромиссные подходы к решению тех или иных вопросов", - отметил М.Галузин.

Дипломат прокомментировал сближение Еревана с ЕС в контексте отношений России и Армении.

"Мы и публично, и в диалоге с нашими армянскими друзьями четко обозначили, что одновременное членство в Евразийском экономическом союзе и в Европейском союзе невозможно, потому что это налицо две несовместимые регулятивные системы с разными подходами к вопросам таможенных стандартов, технических, санитарных и фитосанитарных стандартов, маркировки товаров и сертификации, и даже к вопросам интеллектуальной собственности. Это абсолютно разные системы, и одновременное пребывание в них просто невозможно.

Что касается упомянутого вами вопроса о начале переговоров между Арменией и Евросоюзом по разного рода проектам в пользу сближения, и в частности безвизового режима, то да, такие переговоры начаты. Мы видим, что Евросоюз и здесь верен себе, потому что, особо не давая каких-то обещаний и не принимая каких-то серьезных решений в плане безвизовых отношений, уже требует от Армении политической лояльности и присоединения к антироссийским санкциям. И все это происходит на фоне того, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе несет ей ощутимые и весомые долгосрочные блага в виде роста торговли с ЕАЭС и в виде роста инвестиций с пространства ЕАЭС в Армению", - сказал замглавы МИД.

По его словам, смена политико-экономического вектора Ереваном скажется и на ВВП страны.

"Объем товарооборота между Арменией и ее партнерами по ЕАЭС составляет порядка $13 млрд и в прошлом году он возрос на 53%, а объем торговли с Евросоюзом в том же прошлом году едва превысил $2 млрд и при этом сократился на 24%. То есть даже по этим цифрам армянской статистики видно, где находятся истоки нынешнего экономического благосостояния Армении и ее народа, а резкая смена парадигмы и переход на площадку Евросоюза, на наш взгляд, неизбежно будет сопряжена и с падением ВВП, и с серьезными ударами по армянскому бизнесу, экономике и по уровню жизни простых граждан Армении. Армянские политики иной раз говорят о том, что в армянском обществе есть настроения в пользу присоединения к ЕС. Наверное, есть и такие настроения, но, как мы полагаем, в равной степени заслуживают внимания и настроения тех граждан Армении, которые мыслят будущее своей страны в евразийской семье и в рамках евразийской интеграции", - добавил Михаил Галузин.