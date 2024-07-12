Галузин: Миссия ЕС в Армении - ползучее проникновение натовцев на Южный Кавказ

В России обеспокоены тем, что миссия ЕС в Армении может стать постоянной.

В России обеспокоены тем, что миссия ЕС в Армении может стать постоянной.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, также есть основания полагать, что страны Запада в ходе миссии ЕС в Армении ведут сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с Арменией государств.

"Беспокоит нас и то, что с одобрения Еревана миссия не только расширяется, но грозит превратиться из временной в постоянную", – указал он.

Галузин отметил, что появление в составе миссии ЕС в Армении представителей Канады де-факто означает ползучее проникновение натовцев на Южный Кавказ.

"Как известно, в апреле этого года в составе миссии появились канадские представители, что де-факто означает ползучее проникновение натовцев на Южный Кавказ", - отметил он.