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Галузин: Любые дискуссии о российском военном присутствии в Армении неуместны

Галузин: Любые дискуссии о российском военном присутствии в Армении неуместны Обсуждать российское военное присутствие в Армении неуместно и вредно.
В регионе
30 декабря 2023 г. 12:47
Галузин: Любые дискуссии о российском военном присутствии в Армении неуместны

Обсуждать российское военное присутствие в Армении неуместно и вредно.

Как передает Report, об этом заявил российским СМИ замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он напомнил, что договор о размещении военной базы был заключен 16 марта 1995 года.

"Согласно статье 26 этого документа, срок пребывания наших военнослужащих - 49 лет, по истечении которого соглашение автоматически продлевается на пятилетний период", - отметил он.

По словам Галузина, "российские солдаты и офицеры продолжают эффективно обеспечивать мир и безопасность не только Армении, но и стабильность на всем Южном Кавказе".

"Любые дискуссии насчет нашего военного присутствия в республике считаем вредными и неуместными", - заключил он.

Отметим, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил о том, что российская военная база находится в Армении в соответствии с договором. Поэтому рассуждать о ее целесообразности на территории республики вредно.

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Версия на азербайджанском языке Qaluzin: “Rusiyanın Ermənistandakı hərbi mövcudluğunu müzakirə etmək zərərlidir”

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