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Галузин: Глубоко убежден, что мы в России всегда будем помнить Гейдара Алиева

Галузин: Глубоко убежден, что мы в России всегда будем помнить Гейдара Алиева "Глубоко убежден в том, что мы в России всегда будем помнить Гейдара Алиева. Гейдар Алиевич, фигура, которая играет выдающуюся, объединительную роль для наших народов".
В регионе
13 декабря 2023 г. 01:09
Галузин: Глубоко убежден, что мы в России всегда будем помнить Гейдара Алиева

"Глубоко убежден в том, что мы в России всегда будем помнить Гейдара Алиева. Гейдар Алиевич - фигура, которая играет выдающуюся, объединительную роль для наших народов".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на приеме в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Дипломат отметил, что Гейдар Алиев, занимая высокие посты демонстрировал высочайший профессионализм: "В России с большой теплотой и уважением хранят память о ярком и незаурядном человеке. Путь Гейдара Алиева, это достойный пример: он возглавлял долгие годы Азербайджанскую ССР, входил в состав высшего руководства Советского Союза. О масштабе личности Гейдара Алиева свидетельствует круг его обязанностей на посту первого заместителя председателя Совета министров СССР. Под его контролем находились более 13 министерств, он курировал такие жизненно важные сферы, как машиностроение, все виды транспортной связи, включая строительство Байкало-Амурской магистрали. Занимая высокие посты Гейдар Алиев демонстрировал высочайший профессионализм".

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