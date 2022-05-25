Гайдай: Ближайшая неделя станет решающей для Луганской области

Российские войска сосредоточились на Донбассе и стянули на Луганщину все возможные силы. Захватчики массированно обстреливают регион. Ближайшая неделя станет решающей для области

Российские войска сосредоточились на Донбассе и стянули на Луганскую область все возможные силы. Захватчики массированно обстреливают регион. Ближайшая неделя станет решающей для области.

Как передает Report cо ссылкой УНИАН, об этом в эфире национального телемарафона сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, на Луганщине воюет огромное количество российских войск, но личный состав захватчиков не бесконечен.

Глава ОВА отметил, что на окраинах Северодонецка ведутся тяжелые бои, поэтому "ситуация ну очень тяжелая". На город сбрасывают авиабомбы, бьют "Градами" и "Смерчами", обстреливают артиллерией.

"Уже подошли достаточно близко российские войска, поэтому они могут обстреливать уже и минометами. Город уничтожается постоянно, круглосуточно. Ситуация в городе очень тяжелая. Вчера бои были уже на окраинах города", – рассказал он.

Гайдай уверен, что президент России Владимир Путин приказал во что бы то ни стало оккупировать Луганскую область, поэтому РФ перебрасывает войска из-под Мариуполя, Харькова и Донецкой области.