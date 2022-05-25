О нас

Гайдай: Ближайшая неделя станет решающей для Луганской области

Гайдай: Ближайшая неделя станет решающей для Луганской области Российские войска сосредоточились на Донбассе и стянули на Луганщину все возможные силы. Захватчики массированно обстреливают регион. Ближайшая неделя станет решающей для области
В регионе
25 мая 2022 г. 15:54
Гайдай: Ближайшая неделя станет решающей для Луганской области

Российские войска сосредоточились на Донбассе и стянули на Луганскую область все возможные силы. Захватчики массированно обстреливают регион. Ближайшая неделя станет решающей для области.

Как передает Report cо ссылкой УНИАН, об этом в эфире национального телемарафона сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, на Луганщине воюет огромное количество российских войск, но личный состав захватчиков не бесконечен.

Глава ОВА отметил, что на окраинах Северодонецка ведутся тяжелые бои, поэтому "ситуация ну очень тяжелая". На город сбрасывают авиабомбы, бьют "Градами" и "Смерчами", обстреливают артиллерией.

"Уже подошли достаточно близко российские войска, поэтому они могут обстреливать уже и минометами. Город уничтожается постоянно, круглосуточно. Ситуация в городе очень тяжелая. Вчера бои были уже на окраинах города", – рассказал он.

Гайдай уверен, что президент России Владимир Путин приказал во что бы то ни стало оккупировать Луганскую область, поэтому РФ перебрасывает войска из-под Мариуполя, Харькова и Донецкой области.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Haidai: Next week will be decisive for Luhansk region

Другие новости из категории

Экс-главе Молдовы может грозить до 20 лет лишения свободы
Экс-главе Молдовы может грозить до 20 лет лишения свободы
25 мая 2022 г. 16:43
МИД России: Киев сам поставил переговоры на паузу
МИД России: Киев сам поставил переговоры на паузу
25 мая 2022 г. 16:36
Посол: Турция, Азербайджан и Грузия могут снимать совместные фильмы
Посол: Турция, Азербайджан и Грузия могут снимать совместные фильмы
25 мая 2022 г. 16:15
Кулеба попросил Саудовскую Аравию помочь устранить топливный кризис в Украине
Кулеба попросил Саудовскую Аравию помочь устранить топливный кризис в Украине
25 мая 2022 г. 12:52
ООН: Война в Украине может привести к кризису и дефолту более 70 стран
ООН: Война в Украине может привести к кризису и дефолту более 70 стран
25 мая 2022 г. 12:25
Премьер: У Грузии нет альтернатив членству в ЕС
Премьер: У Грузии нет альтернатив членству в ЕС
25 мая 2022 г. 12:15
МИД РФ: Москва против выдвижения каких-либо условий для разблокировки переговорного процесса с Киевом 
МИД РФ: Москва против выдвижения каких-либо условий для разблокировки переговорного процесса с Киевом 
25 мая 2022 г. 11:27
Генштаб ВСУ обнародовал потери ВС РФ с начала боевых действий
Генштаб ВСУ обнародовал потери ВС РФ с начала боевых действий
25 мая 2022 г. 11:03
Кулеба: НАТО не решится на разблокирование морского экспорта Украины
Кулеба: НАТО не решится на разблокирование морского экспорта Украины
25 мая 2022 г. 10:45
В результате боевых действий число погибших детей в Украине достигло 238
В результате боевых действий число погибших детей в Украине достигло 238
25 мая 2022 г. 09:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi