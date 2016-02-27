​Гагик Агаджанян: Железная дорога Иран-Армения экономически невыгодна

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Проект строительства железной дороги Иран-Армения со стратегической точки зрения является чисто политическим, однако с точки зрения бизнеса не оправдан.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил исполнительный директор крупной экспедиторской компании "Апавен" Гагик Агаджанян.

"Объем грузооборота между Арменией и Ираном не представляет интерес для железнодорожных перевозок. Это не тот объем, ради которого можно тратить миллиарды долларов на строительство железной дороги",- сказал он в пятницу журналистам.

Агаджанян не уверен, что при имеющемся объеме грузоперевозок можно будет вернуть вложенные средства, потому что этого даже не хватит на поддержание деятельности этой железной дороги.

Он добавил, что если до последнего времени Армения рассматривалась как единственная страна, которая могла с помощью строительства новой железной дороги связать страны региона, то на сегодня ситуация изменилась – и соседние страны получили возможность связываться друг с другом в обход Армении.

Теперь же, отметил Агаджанян, все изменилось – скоро будет сдана в эксплуатацию железная дорога Карс (Турция) – Ахалкалаки (Грузия), а примерно через год или чуть более будет сдан в эксплуатацию участок Астара (Азербайджан) — Решт — Казвин (Иран), тем самым проект строительства транспортного коридора "Север-Юг" будет завершен.

Азербайджан и Иран подписали в Тегеране пакет двусторонних документов, в том числе об объединении железных дорог двух стран и о сотрудничестве при строительстве железнодорожного моста Астара через территорию двух стран. За счёт данных проектов в ближайшее время планируется наладить товарооборот через Казвин и Решт и обратно и облегчить взаимные таможенные операции, освоить транзит продовольственных и непродовольственных грузов через свободную экономическую зону Анзали. Кроме того, это позволит до конца текущего года обеспечить открытие транспортного коридора "Север-Юг".