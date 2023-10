Гаджиев: Баку готов к проведению трехсторонних встреч в Брюсселе в формате ЕС-Азербайджан- Армения

Азербайджан готов к проведению в ближайшее время трехсторонних встреч в Брюсселе с участием Азербайджана, Европейского Союза и Армении.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в социальной сети "Х".

"Азербайджан поддерживает трехсторонний Брюссельский процесс и региональную мирную повестку в формате Европейского Союза, Азербайджана и Армении при содействии председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. В этом контексте Азербайджан выступает инициатором множества мирных инициатив, включая заключение мирного договора", - отметил Хикмет Гаджиев.

По его словам, Азербайджан также поддерживает прямой двусторонний диалог и переговоры по процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном, а также подписание мирного договора.

Azerbaijan supports the tripartite Brussels process and the regional peace agenda in the format of the European Union, Azerbaijan and Armenia, facilitated by the President of the Council of the European Union, Mr.Charles Michel, and in this sense, Azerbaijan is the author of many…