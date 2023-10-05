Гаджиев: Баку готов к проведению трехсторонних встреч в Брюсселе в формате ЕС-Азербайджан- Армения

Азербайджан готов к проведению в ближайшее время трехсторонних встреч в Брюсселе в формате Европейского Союза, Азербайджана и Армении.

Азербайджан готов к проведению в ближайшее время трехсторонних встреч в Брюсселе с участием Азербайджана, Европейского Союза и Армении.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в социальной сети "Х".

"Азербайджан поддерживает трехсторонний Брюссельский процесс и региональную мирную повестку в формате Европейского Союза, Азербайджана и Армении при содействии председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. В этом контексте Азербайджан выступает инициатором множества мирных инициатив, включая заключение мирного договора", - отметил Хикмет Гаджиев.

По его словам, Азербайджан также поддерживает прямой двусторонний диалог и переговоры по процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном, а также подписание мирного договора.