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Гаагский суд требует ареста трех экс-руководителей сепаратистов Южной Осетии

Гаагский суд требует ареста трех экс-руководителей сепаратистов Южной Осетии Генпрокурор Гаагского суда Карим Хан требует ареста трех бывших руководителей сепаратистов Южной Осетии за преступления, совершенные в 2008 году во время русско-грузинской войны.
В регионе
11 марта 2022 г. 10:54
Гаагский суд требует ареста трех экс-руководителей сепаратистов Южной Осетии

Генпрокурор Гаагского суда Карим Хан требует ареста трех бывших руководителей сепаратистов Южной Осетии за преступления, совершенные в 2008 году во время русско-грузинской войны.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в информации Международного уголовного суда.

Отмечается, что Михаил Миндзаев, Гамлет Гучмазов и Давид Санакоев с 8 по 27 августа 2008 года совершили такие преступления, как лишение свободы, пытки, бесчеловечное обращение, унижение достоинства, взятие в заложники и незаконное перемещение.

К.Хан отметил, что если палата представителей примет обращение, будет тесно сотрудничать с секретариатом по задержанию указанных лиц.

Отметим, что М.Миндзаев с 2005 года по октябрь 2018 года был "министром внутренних дел" Южной Осетии, Гамлет Гучмазов – начальником следственного изолятора "МВД", Д.Санакоев – представителем "президента" по правам человека.

Гаагский суд с 27 января 2016 года начал расследование преступлений, совершенных во время войны в августе 2008 года.

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Версия на азербайджанском языке Haaqa Məhkəməsi Cənubi Osetiya separatçılarının üç keçmiş rəhbərinin həbsini tələb edir

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