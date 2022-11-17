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Гаагский суд признал виновными троих человек по делу о крушении самолета MH17

Гаагский суд признал виновными троих человек по делу о крушении самолета MH17 Гаагский суд признал виновными троих подозреваемых по делу о крушении малайзийского самолета MH17 в 2014 году на территории Донбасса (Украина), а именно - Игоря Стрелкова-Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.
В регионе
17 ноября 2022 г. 20:04
Гаагский суд признал виновными троих человек по делу о крушении самолета MH17

Гаагский суд признал виновными троих подозреваемых по делу о крушении малайзийского самолета MH17 в 2014 году на территории Донбасса (Украина), а именно - Игоря Стрелкова-Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, суд заочно приговорил их к пожизненным срокам.

Суд постановил, что четвертый подозреваемый по делу - Олег Пулатов - является невиновным.

Также Гаагский суд оценил общую сумму компенсации родственникам жертв крушения MH17 более чем в 16 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке Haaqa məhkəməsi Donbas səmasında vurulan sərnişin təyyarəsi ilə bağlı qərar qəbul edib

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