Гаагский суд признал виновными троих человек по делу о крушении самолета MH17

Гаагский суд признал виновными троих подозреваемых по делу о крушении малайзийского самолета MH17 в 2014 году на территории Донбасса (Украина), а именно - Игоря Стрелкова-Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

Гаагский суд признал виновными троих подозреваемых по делу о крушении малайзийского самолета MH17 в 2014 году на территории Донбасса (Украина), а именно - Игоря Стрелкова-Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, суд заочно приговорил их к пожизненным срокам.

Суд постановил, что четвертый подозреваемый по делу - Олег Пулатов - является невиновным.

Также Гаагский суд оценил общую сумму компенсации родственникам жертв крушения MH17 более чем в 16 млн евро.