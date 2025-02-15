G7 объяснила, от чего будут зависеть новые санкции против РФ

Страны Группы семи (G7) намерены изучать вопрос о введении новых санкций в отношении России в зависимости от готовности Москвы к участию в переговорах о мирном урегулировании d Украине.

Страны Группы семи (G7) намерены изучать вопрос о введении новых санкций в отношении России в зависимости от готовности Москвы к участию в переговорах о мирном урегулировании в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств государств - членов "семерки".

"Любые новые, дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация реальные добросовестные усилия, направленные на окончательное прекращение военных действий против Украины, что обеспечило бы Украине долгосрочную безопасность и стабильность в качестве суверенной, независимой страны", - отмечается в документе.