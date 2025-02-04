Фырат Гёргель: "Азербайджанский квартал" возводится в современном стиле

"Азербайджанский квартал" в Кахраманмараше возводится в современном стиле.

"Азербайджанский квартал" в Кахраманмараше возводится в современном стиле.

Об этом в комментарии турецкому бюро Report сообщил мэр города Фырат Гёргель.

По его словам, проект реализуется при поддержке правительства Азербайджана.

"После разрушительного землетрясения 6 февраля 2023 года, эпицентр которого находился в Кахраманмараше, в пострадавшем районе ведутся масштабные строительные работы при содействии правительств Азербайджана и Турции. В сентябре состоялось торжественное открытие школы имени Гейдара Алиева с участием министров образования обеих стран. Мы планируем, что и открытие "Азербайджанского квартала", строящегося в соответствии с международными стандартами, пройдет на высоком уровне", - отметил мэр.