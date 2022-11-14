Фуат Октай: Устроившие теракт в Стамбуле будут пойманы и ответят перед законом

Устроившие теракт в Стамбуле будут пойманы и ответят перед законом.

Устроившие теракт в Стамбуле будут пойманы и ответят перед законом.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент Турции Фуат Октай.

Он отметил, что оперативно-следственные действия продолжаются: "В результате теракта погибли 6 человек, 81 получил ранения. Состояние двух раненых тяжелое. Правоохранительные органы, в том числе прокуратура, продолжают свою работу. Допрашиваются свидетели".

Ф.Октай напомнил, что взрыв произошел по вине террористки, которая привела бомбу в действие: "Преступление будет раскрыто в кратчайшие сроки. Причастные к теракту ответят перед законом".

Отметим, что 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле был совершен теракт. По информации Министерства внутренних дел, исполнительница теракта Ахлам Альбашир была задержана. Она призналась в связях с террористической организацией ПКК.