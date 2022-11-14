О нас

Фуат Октай: Устроившие теракт в Стамбуле будут пойманы и ответят перед законом

Фуат Октай: Устроившие теракт в Стамбуле будут пойманы и ответят перед законом Устроившие теракт в Стамбуле будут пойманы и ответят перед законом.
В регионе
14 ноября 2022 г. 18:17
Фуат Октай: Устроившие теракт в Стамбуле будут пойманы и ответят перед законом

Устроившие теракт в Стамбуле будут пойманы и ответят перед законом.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент Турции Фуат Октай.

Он отметил, что оперативно-следственные действия продолжаются: "В результате теракта погибли 6 человек, 81 получил ранения. Состояние двух раненых тяжелое. Правоохранительные органы, в том числе прокуратура, продолжают свою работу. Допрашиваются свидетели".

Ф.Октай напомнил, что взрыв произошел по вине террористки, которая привела бомбу в действие: "Преступление будет раскрыто в кратчайшие сроки. Причастные к теракту ответят перед законом".

Отметим, что 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле был совершен теракт. По информации Министерства внутренних дел, исполнительница теракта Ахлам Альбашир была задержана. Она призналась в связях с террористической организацией ПКК.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Fuat Oktay: Perpatriators of terrorism in Istanbul to be captured and brought to justice
Версия на азербайджанском языке Fuat Oktay: “İstanbulda terror törədənlər ələ keçiriləcək və qanun qarşısında cavab verəcəklər”

Самое важное

В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
В одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
ФотоВ одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
12 ноября 2022 г. 12:45
В торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
ФотоВ торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
12 ноября 2022 г. 12:05
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции
12 ноября 2022 г. 11:04
Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению
Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению
11 ноября 2022 г. 19:46
Французско-армянский дуэт  – союзники в плену у химер
Французско-армянский дуэт  – союзники в плену у химер
11 ноября 2022 г. 17:52
ЕС приветствует шаги сторон для достижения прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе
ЕС приветствует шаги сторон для достижения прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе
11 ноября 2022 г. 16:03
Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе
Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе
11 ноября 2022 г. 10:47
Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении
Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении
11 ноября 2022 г. 10:17
Президент: Пришло время обратить внимание на защиту прав соотечественников, проживающих за пределами стран ОТГ
Президент: Пришло время обратить внимание на защиту прав соотечественников, проживающих за пределами стран ОТГ
11 ноября 2022 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi