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Фуат Октай: Турция ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов

Фуат Октай: Турция ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов Турция ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов для того, чтобы принять их заявку на вступление в НАТО.
В регионе
26 июня 2022 г. 14:56
Фуат Октай: Турция ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов

Турция ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов для того, чтобы принять их заявку на вступление в НАТО.

Как передает Report, об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай.

"Но конкретных шагов, которые нас удовлетворили бы, еще не предпринято. До этой стадии пока не дошли, но если дойдем, то вопросов не будет. Говоря о конкретных шагах, мы имеем в виду борьбу с терроризмом. И сюда также входит запрещение террористической деятельности в границах этой страны", - отметил вице-президент Турции.

Октай добавил, что Турция не хочет, чтобы страны, поддерживающие террористические организации, находились в пределах границ НАТО: "Это наша позиция, а возражений против расширения НАТО у Турции нет".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin vitse-prezidenti: “İsveç və Finlandiya hələ bizi qane edəcək addımlar atmayıblar”

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