Фуат Октай: Турция ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов

Турция ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов для того, чтобы принять их заявку на вступление в НАТО.

Турция ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов для того, чтобы принять их заявку на вступление в НАТО.

Как передает Report, об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай.

"Но конкретных шагов, которые нас удовлетворили бы, еще не предпринято. До этой стадии пока не дошли, но если дойдем, то вопросов не будет. Говоря о конкретных шагах, мы имеем в виду борьбу с терроризмом. И сюда также входит запрещение террористической деятельности в границах этой страны", - отметил вице-президент Турции.

Октай добавил, что Турция не хочет, чтобы страны, поддерживающие террористические организации, находились в пределах границ НАТО: "Это наша позиция, а возражений против расширения НАТО у Турции нет".