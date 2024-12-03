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Фуат Октай: Необходимо оперативно завершить работы для полного запуска ж/д Баку-Тбилиси-Карс

Фуат Октай: Необходимо оперативно завершить работы для полного запуска ж/д Баку-Тбилиси-Карс Работы по обеспечению полноценного функционирования железной дороги Баку-Тбилиси-Карс между Турцией, Азербайджаном и Грузией должны быть завершены в краткие сроки.
В регионе
3 декабря 2024 г. 23:02
Фуат Октай: Необходимо оперативно завершить работы для полного запуска ж/д Баку-Тбилиси-Карс

Работы по обеспечению полноценного функционирования железной дороги Баку-Тбилиси-Карс между Турцией, Азербайджаном и Грузией должны быть завершены в краткие сроки.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай на встрече председателей комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии в Анкаре.

По его словам, на встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах взаимного сотрудничества.

"Мы обменялись мнениями о возможном развитии нашего сотрудничества в таких сферах как торговля, экономика, оборона, технологии, образование, туризм и цифровая экономика. Также обсудили сотрудничество в области военных учений и безопасности", - сказал Ф.Октай.

Он также отметил важность обеспечения стабильности на Кавказе.

На встрече также обсуждалась текущая ситуация в Украине, Сирии и Секторе Газа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFuat Oktay: Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolunun tam həcmdə fəaliyyəti üçün işlər tez başa çatdırılmalıdır

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