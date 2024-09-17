Фуад Гусейналиев: Армения заигрывается и превращается в арену противостояния для внешних акторов

Полноценный мир с Азербайджаном с последующим улучшением отношений с Турцией и разблокированием региональных коммуникаций – это единственный путь для Армении к полной независимости от влияния внешних игроков.

Полноценный мир с Азербайджаном с последующей нормализацией отношений с Турцией и разблокированием региональных коммуникаций – это единственный путь для Армении к независимости от влияния внешних игроков.

Об этом в интервью телеканалу CBC заявил директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

“В целом, в нашем регионе сейчас происходит очень интересная игра, в которой фактически замешаны очень многие международные акторы, кто-то скрыто, кто-то явно. Cреди явных акторов мы можно отметить Францию, которая весьма активно продвигается на армянском треке, пытаясь занять доминирующую позицию в этой стране. Cреди скрытых акторов можно отметить с одной стороны США, с другой – Россию”, - сказал он.

По словам Гусейналиева, несмотря на антироссийскую риторику правительства Пашиняна, Россия так и не предприняла каких-либо особых действий против Армении, напротив, в реальности имеет место многократный рост товарооборота между этими странами.

“Это связано, в первую очередь, как я понимаю, с обходом западных санкций. Однако, на это закрывают глаза и сами западные страны. Это не волнует ни США ни Европу, в том числе Францию, ни какие-либо другие страны. Пашинян заявляет, что с одной стороны вроде бы собирается уходить от влияния России, с другой стороны обозначает, что будет опорным пунктом для Запада. Сейчас Армению накачивают западным оружием, кстати, и не только западным, начались поставки и российского оружия, о чем сообщали наши отдельные сайты”, - сказал он,

По мнению директора агентства, Армения превращается в некий клубок интересов, где соприкасаются интересы стран, на других полях занимающие совершенно разные позиции.

“В этих условиях будущее Армении видится не очень хорошим. Когда в одной стране концентрируются такие разнополярные акторы такие, как США и Европа, т.е. Запад, в целом, с одной стороны, и РФ с другой стороны, я не думаю что это приведет к чему-то хорошему не то что в долгосрочной, даже в среднесрочной перспективе”, - сказал он.

Гусейналиев также добавил, что Пашинян вопреки своим же заявлениям о желании видеть Армению абсолютно свободной от влияния третьих игроков, имея плотную зависимость от российского присутствия, приглашает западных игроков, а также закупает западное вооружение.

“Естественно, на каком-то этапе это приведет к взрывоопасной ситуации. Путь к тому, чтобы быть на самом независимым от влияния внешних акторов, это путь полноценного мира с Азербайджаном, после этого нормализация отношений с Турцией, разблокирование региональных коммуникаций. Вот это уже все реально откроет Армении путь к тому, чтобы развиваться, как полноценная страна. Но сегодня мы не видим предпосылок для этого, наоборот, Армения все больше углубляется в игры и становится полем битвы для внешних акторов”, - подчеркнул он.