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FT: Украина срочно передислоцирует парк и персонал ВВС после ударов РФ

FT: Украина срочно передислоцирует парк и персонал ВВС после ударов РФ Киев в срочном порядке перевозит военную технику и личный состав Воздушных сил Украины на фоне ударов Москвы по украинским военным объектам.
В регионе
17 августа 2023 г. 11:47
FT: Украина срочно передислоцирует парк и персонал ВВС после ударов РФ

Киев в срочном порядке перевозит военную технику и личный состав Воздушных сил Украины на фоне ударов Москвы по украинским военным объектам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Financial Times.

Она указывает со ссылкой на источники, что удары Москвы преследуют цель "лишить Киев возможности запускать ракеты большой дальности, которые он получает от западных союзников". К подобным средствам поражения относятся, в частности, британские ракеты Storm Shadow и французские Scalp. В связи с этим теперь украинские бомбардировщики "постоянно курсируют между десятками военных аэродромов и коммерческих аэропортов", а сами ракеты "перевозятся в другие места", утверждает издание.

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Версия на английском языке FT: Ukraine urgently redeploying Air Force fleet and personnel after Russian strikes

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