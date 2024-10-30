FT: РФ и Украина ведут переговоры о приостановке ударов по энергетическим объектам

Россия и Украина при посредничестве Катара начали "предварительные обсуждения приостановки ударов по энергетической инфраструктуре друг друга".

Россия и Украина при посредничестве Катара начали "предварительные обсуждения приостановки ударов по энергетической инфраструктуре друг друга".

Как передает Report , об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Дипломат, знакомый с ходом переговоров, назвал их "очень ранними переговорами о потенциальном возобновлении чего-то", пишет издание.

В августе многие западные СМИ, в частности WP, сообщали, что Россия и Украина, также при катарском посредничестве, обсуждали начало переговоров о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре — по электростанциям в Украине с российской стороны и по нефтяной промышленности — с украинской.

По данным этих изданий, Россия в итоге отказалась вступать в такие переговоры после украинского вторжения в Курскую область.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский сказал, что подобная сделка с Россией могла бы сигнализировать о ее готовности завершить горячую фазу войны.