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    ​ФСБ России задержала в Петербурге жителя Эстонии за шпионаж

    ​ФСБ: Утечка собираемых подозреваемым данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Санкт-Петербурге жителя Эстонии за шпионаж. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

    "Федеральной службой безопасности в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), задержан житель Эстонии, лицо без гражданства (негражданин Эстонской Республики) Мардалейшвили Арсен Нодарович, 1969 года рождения", - сообщили в ЦОС.

    По данным ФСБ, Мардалейшвили по заданию департамента охранной полиции МВД Эстонии целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

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