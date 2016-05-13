​ФСБ России задержала в Петербурге жителя Эстонии за шпионаж

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Санкт-Петербурге жителя Эстонии за шпионаж.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), задержан житель Эстонии, лицо без гражданства (негражданин Эстонской Республики) Мардалейшвили Арсен Нодарович, 1969 года рождения", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, Мардалейшвили по заданию департамента охранной полиции МВД Эстонии целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.