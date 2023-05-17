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ФСБ задержала в 44 регионах России 165 подпольных оружейников

ФСБ задержала в 44 регионах России 165 подпольных оружейников ФСБ России выявила в 44 регионах 165 подпольных оружейников, у них изъяли почти 400 единиц оружия.
В регионе
17 мая 2023 г. 11:00
ФСБ задержала в 44 регионах России 165 подпольных оружейников

ФСБ России выявила в 44 регионах 165 подпольных оружейников, у них изъяли почти 400 единиц оружия.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 165 жителей 44 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - отметили в ФСБ. Из незаконного оборота изъяли 399 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производств, прекращена деятельность 40 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

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