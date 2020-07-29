В России задержали сторонников ИГ, планировавших убийства силовиков

В России задержаны выходцы из Средней Азии - сторонники террористической группировки "Исламское государство", планировавшие убийства силовиков

В России задержаны выходцы из Средней Азии - сторонники террористической группировки "Исламское государство", планировавшие убийства силовиков.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает ФСБ России.

Сообщается, что сотрудники ФСБ и МВД в рамках возбужденного дела по статье "Содействие террористической деятельности" пресекли деятельность причастных к финансированию "Исламского государства" участников террористической ячейки из числа выходцев из одной из среднеазиатских республик, "которые также проверяются на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических структур".

"Согласно имеющейся оперативной информации, указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО. По месту проживания фигурантов изъяты средства связи, банковские карты, использовавшиеся в преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.