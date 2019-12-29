​ФСБ задержала готовивших в Санкт-Петербурге теракт на Новый год

ФСБ задержала двух граждан России, намеревавшихся совершить теракты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге на Новый год.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, информацию о подготовке преступления предоставили спецслужбы США.

СК возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению преступления", "Терроризм" и "Участие в деятельности террористических организаций".

Ранее Владимир Путин поблагодарил по телефону американского президента Дональда Трампа за помощь в предотвращении теракта. Лидеры договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.