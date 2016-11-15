ФСБ России задержала членов группы, готовивших теракты в Ингушетии и Москве

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Федеральная служба безопасности России задержала пятерых участников преступной группы, связанной с международной террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), готовивших террористические и экстремистские преступления в Ингушетии и Москве.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность группы, созданной для совершения преступлений террористического и экстремистского характера на территории Республики Ингушетия и Москвы, связанной с международной террористической организацией "Исламское государство", - сообщили в ЦОС.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий пять членов преступной группы задержаны. Изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства (СВУ) массой около 10 кг в тротиловом эквиваленте каждое, самодельные электродетонаторы, комплектующие к СВУ.