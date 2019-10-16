ФСБ: В России предотвращены 39 терактов в этом году

В России в 2019 году удалось не допустить 39 терактов в разных регионах страны, 32 террориста ликвидировано, пресечена деятельность 49 их ячеек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников, выступая на открытии XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ в Сочи.

"В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности", - сказал А.Бортников.

При этом, по словам директора ФСБ, "ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах России".