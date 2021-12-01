ФСБ России задержал 85 подпольных оружейников

ФСБ России задержала 85 подпольных оружейников, у которых изъято свыше 350 единиц оружия.

ФСБ России задержала 85 подпольных оружейников, у которых изъято свыше 350 единиц оружия.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 85 жителей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Ликвидировано 17 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Среди изъятого 6 пулеметов, 23 автомата, 18 пистолетов-пулеметов, 224 пистолета и револьвера, 104 карабина, винтовки и ружья, а также 10 артиллерийских боеприпасов, 14 противопехотных мин, 30 ручных гранат, более 11 тыс. патронов различного калибра, около 30 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы.