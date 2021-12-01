О нас
Report Georgia
Аудио новости

ФСБ России задержал 85 подпольных оружейников

ФСБ России задержал 85 подпольных оружейников ФСБ России задержала 85 подпольных оружейников, у которых изъято свыше 350 единиц оружия.
В регионе
1 декабря 2021 г. 11:12

ФСБ России задержала 85 подпольных оружейников, у которых изъято свыше 350 единиц оружия.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 85 жителей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Ликвидировано 17 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Среди изъятого 6 пулеметов, 23 автомата, 18 пистолетов-пулеметов, 224 пистолета и револьвера, 104 карабина, винтовки и ружья, а также 10 артиллерийских боеприпасов, 14 противопехотных мин, 30 ручных гранат, более 11 тыс. патронов различного калибра, около 30 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

В Грузии число заразившихся COVID-19 превысило 850 тыс. человек
В Грузии число заразившихся COVID-19 превысило 850 тыс. человек
1 декабря 2021 г. 11:06
За сутки в Украине число заразившихся COVID-19 составило почти 12 тыс.
За сутки в Украине число заразившихся COVID-19 составило почти 12 тыс.
1 декабря 2021 г. 10:55
В Турции за сутки от коронавируса скончались 207 человек
В Турции за сутки от коронавируса скончались 207 человек
1 декабря 2021 г. 09:27
С начала года более 84 тыс. армян покинули свою страну
С начала года более 84 тыс. армян покинули свою страну
1 декабря 2021 г. 08:19
В Грузии начали действовать паспорта COVID-19
В Грузии начали действовать паспорта COVID-19
1 декабря 2021 г. 07:28
Глава НАТО: Любое нападение на Украину будет дорого стоить
Глава НАТО: Любое нападение на Украину будет дорого стоить
1 декабря 2021 г. 06:56
Жертвами шторма в Турции стали 6 человек, еще 63 получили ранения
Жертвами шторма в Турции стали 6 человек, еще 63 получили ранения
1 декабря 2021 г. 06:19
В Грузии сняли некоторые ограничения, начали действовать зеленые паспорта
В Грузии сняли некоторые ограничения, начали действовать "зеленые паспорта"
1 декабря 2021 г. 02:35
Эрдоган: К сожалению НРП передала азербайджанцев солдатам Сталина
Эрдоган: К сожалению НРП передала азербайджанцев солдатам Сталина
1 декабря 2021 г. 01:33
Сельджук Байрактар: Катастрофа вертолета в Азербайджане разбила нам сердца
Сельджук Байрактар: Катастрофа вертолета в Азербайджане разбила нам сердца
1 декабря 2021 г. 00:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi