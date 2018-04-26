ФСБ России уничтожила 11 сторонников ИГ в Дербенте

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Дербенте 21 и 24 апреля были нейтрализованы 11 сторонников террористической организации "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

"21 и 24 апреля 2018 года в Дербенте пресечена преступная деятельность 11 членов бандгруппы — сторонников международной террористической организации "Исламское государство", которые, присягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, планировали на территории Дагестана совершение резонансных покушений на сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти", — говорится в сообщении.

В ФСБ сообщили, что был введен режим контртеррористической операции. При задержании боевики оказали сопротивление и ответным огнем были убиты.