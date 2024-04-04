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ФСБ России задержал еще троих человек по делу о теракте в Crocus City Hall

ФСБ России задержал еще троих человек по делу о теракте в Crocus City Hall Силовики задержали в Москве, Екатеринбурге, Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, которые причастны к теракту в Crocus City Hall.
В регионе
4 апреля 2024 г. 16:45
ФСБ России задержал еще троих человек по делу о теракте в Crocus City Hall

Силовики задержали в Москве, Екатеринбурге, Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, которые причастны к теракту в Crocus City Hall.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина - все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

ФСБ удалось установить, что "двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте". Третий вербовал пособников теракта и финансировал ее исполнителей.

Теракт в произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди, ворвавшиеся в комплекс, открыли стрельбу по посетителям и рабочему персоналу. После этого они подожгли здание и скрылись на автомобиле. Вскоре предполагаемые террористы были задержаны. По сообщению ФСБ, они направлялись к украинской границе.

По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, пострадало более 500.

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Версия на английском языке Another 3 people detained over terrorist attack on Crocus City Hall
Версия на азербайджанском языке “Crocus City Hall”da törədilən terror aktı ilə bağlı daha üç nəfər saxlanılıb

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