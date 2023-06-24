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ФСБ России призвала "вагнеровцев" принять меры по задержанию основателя ЧВК Пригожина

ФСБ России призвала "вагнеровцев" принять меры по задержанию основателя ЧВК Пригожина Призываем бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.
В регионе
24 июня 2023 г. 01:42
ФСБ России призвала вагнеровцев принять меры по задержанию основателя ЧВК Пригожина

Призываем бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ России.

Там отметили, что заявления и действия основателя вышеуказанного ЧВК Евгения Пригожина "фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и являются ударом в спину российским военнослужащим".

"Дело по факту призыва к мятежу со стороны Пригожина возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в РФ", - добавили в ЦОС ФСБ России.

Напомним, что ранее Тelegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям".

В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

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Версия на азербайджанском языке Federal Təhlükəsizlik Xidməti “Vaqnerçi”lərdən Priqojini saxlamağı çağırıb

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