ФСБ России призвала "вагнеровцев" принять меры по задержанию основателя ЧВК Пригожина

Призываем бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.

Призываем бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ России.

Там отметили, что заявления и действия основателя вышеуказанного ЧВК Евгения Пригожина "фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и являются ударом в спину российским военнослужащим".

"Дело по факту призыва к мятежу со стороны Пригожина возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в РФ", - добавили в ЦОС ФСБ России.

Напомним, что ранее Тelegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям".

В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.