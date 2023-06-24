ФСБ России призвала "вагнеровцев" принять меры по задержанию основателя ЧВК Пригожина

Призываем бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.
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Там отметили, что заявления и действия основателя вышеуказанного ЧВК Евгения Пригожина "фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и являются ударом в спину российским военнослужащим".
"Дело по факту призыва к мятежу со стороны Пригожина возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в РФ", - добавили в ЦОС ФСБ России.
Напомним, что ранее Тelegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям".
В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.
Позднее в Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.