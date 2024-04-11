ФСБ России предотвратила теракт в одной из синагог в Москве

ФСБ России предотвратила теракт в одной из синагог в Москве, подозреваемый был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления.

ФСБ России предотвратила теракт в одной из синагог в Москве, подозреваемый был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ РФ пресечена преступная деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан", - сообщили в ЦОС.

"Иностранец осуществил подготовку к совершению террористического акта: провел разведку местности в окружении одной из синагог Москвы, а также приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. 10 апреля при задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем", - отметили в ФСБ.

По месту его проживания обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также взрывчатые вещества.