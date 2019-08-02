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ФСБ России предотвратила нападение на войсковую часть

ФСБ России предотвратила нападение на войсковую часть
© Korrespondent.net

Управление ФСБ России по Владимирской области при помощи коллег из Рязанской области пресекло деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.

Возбуждено уголовное дело.

В ФСБ не сообщили, сколько человек входило в ячейку, но отметили, что ее руководитель с сообщниками задержан.

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