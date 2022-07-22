ФСБ России опровергла дезинформацию Армении о турецких военных

Пограничное управление ФСБ России в Армении и Служба национальной безопасности опровергли распространенную в армянских СМИ дезинформацию о том, что турецкие военные якобы пересекли государственную границу в направлении армянского села Арагацаван и соверши

Пограничное управление ФСБ России в Армении и Служба национальной безопасности опровергли распространенную в армянских СМИ дезинформацию о том, что турецкие военные якобы пересекли государственную границу в направлении армянского села Арагацаван и совершили противоправные действия в отношении жителей села.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления.

"Указанная информация не соответствует действительности. В настоящее время cлужба по охране государственной границы осуществляется в повседневном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях в Армении распространилась ложная информация о том, что турецкие солдаты якобы взяли в плен армянских пастухов, впоследствии они были возвращены с помощью российской стороны. Дезинформация была растиражирована рядом известных информационных агентств и сайтов Армении.