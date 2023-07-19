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ФСБ РФ задержала в Казани подозреваемого в подготовке поджога бронетехники

ФСБ РФ задержала в Казани подозреваемого в подготовке поджога бронетехники Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали в Казани предполагаемого сторонника одной из организаций, признанных в РФ террористическими, который, как считает следствие, планировал поджечь военную технику.
В регионе
19 июля 2023 г. 12:12
ФСБ РФ задержала в Казани подозреваемого в подготовке поджога бронетехники

Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали в Казани предполагаемого сторонника одной из организаций, признанных в РФ террористическими, который, как считает следствие, планировал поджечь военную технику.

Как передает Report, об этом "Интерфакс" сообщили в пресс-службе ведомства.

"Задержанный подозревается в том, что устроил схрон с бутылками керосина рядом с территорией Казанского высшего танкового командного училища и собирался поджечь бронетехнику", - уточнил агентству осведомленный источник, знакомый с ходом следствия.

По его словам, при обыске дома у задержанного были найдены трансформаторы, таймеры для детонатора, квадрокоптер, бесшумные часовые механизмы и компоненты для взрывчатки.

Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

У "Интерфакса" пока нет комментариев из официальных источников о подробностях планируемого преступления.

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