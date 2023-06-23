ФСБ РФ задержала пять человек при попытке вывезти 1 кг радиоактивного "цезия-137"

Сотрудники ФСБ России задержали пять человек, которые пытались вывезти из страны один килограмм радиоактивного "цезия-137".

Сотрудники ФСБ России задержали пять человек, которые пытались вывезти из страны один килограмм радиоактивного "цезия-137".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что преступная группа хранила контейнер с изотопом "цезий-137" в гараже. Один из задержанных признался, что их целью была транспортировка радиоактивного вещества "за границу". 1 кг изотопа "цезий-137" стоит 3,5 млн долларов.

Против задержанных возбудили уголовное дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении их к контрабанде (ст. 220, ст. 30, ст. 226.1 УК РФ).