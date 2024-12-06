ФСБ РФ задержал членов колумбийского картеля с 570 кг кокаина

Члены колумбийского картеля "Кали" задержаны в России с 570 кг кокаина, предназначавшегося для стран ЕС.

Члены колумбийского картеля "Кали" задержаны в России с 570 кг кокаина, предназначавшегося для стран ЕС.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ФСБ РФ.

Брикеты с кокаином, стоимость которого оценивается в 1,5 млрд рублей (145,1 млн долларов), прибыли в Россию из Перу в частично разобранном грузовике, а потом были переложены в контейнер в Московской области.

Российские силовики в 2024 году задержали пять партий латиноамериканского кокаина, следовавших транзитом в страны Евросоюза, отметили в ФСБ.