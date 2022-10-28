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ФСБ РФ задержал четырех человек, готовящих теракт в Ставропольском крае

ФСБ РФ задержал четырех человек, готовящих теракт в Ставропольском крае ФСБ России сообщила о задержании в Ставропольском крае четырех человек, планировавших совершить теракт на административном объекте региона.
В регионе
28 октября 2022 г. 11:26
ФСБ РФ задержал четырех человек, готовящих теракт в Ставропольском крае

ФСБ России сообщила о задержании в Ставропольском крае четырех человек, планировавших совершить теракт на административном объекте региона.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом объявил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, "являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона".

В ходе обысков по местам жительства задержанных, а также оборудованного ими на территории Предгорного района Ставропольского края тайника обнаружены и изъяты: огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси, а также "методическая литература по организации массовых беспорядков".

"В отношении членов группы возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Террористический акт". Подозреваемые задержаны, помещены под стражу", - сообщили в ФСБ.

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