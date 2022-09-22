ФСБ РФ сообщил о предотвращении теракта на газопроводе, поставляющий газ в Европу

ФСБ России предотвратил теракт на газопроводе на территории страны.

ФСБ России предотвратил теракт на газопроводе на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, служба задержала якобы завербованного СБ Украиной гражданина РФ, который готовил теракт.

Уточняется, что речь идет об объекте, через который ресурс поставлялся в Турцию и Европу.

"Федеральной службой безопасности предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу... Кроме того, задержаны четыре пособника украинских спецслужб, граждане России, обеспечившие подготовку диверсии", - заявили в ФСБ.