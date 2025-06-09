ФСБ РФ пресекла попытку поставки в Украину комплектующих для Ми-8 и Ми-17

ФСБ России пресекла подготовку контрабанды за границу, в том числе в Украину, комплектующих к российским вертолетам Ми-8 и Ми-17.

ФСБ России пресекла подготовку контрабанды за границу, в том числе в Украину, комплектующих к российским вертолетам Ми-8 и Ми-17.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что группа состояла из шести человек — граждан России, Украины и стран Ближнего Востока. Их деятельность координировалась из-за границы.

Стоимость комплектующих составила свыше 400 млн рублей (чуть более $5 млн). В спецслужбе уточнили, что с их помощью можно восстановить летную годность не менее четырех вертолетов.

Все было закуплено у предприятий-изготовителей через ряд подконтрольных коммерческих структур.

В ФСБ также сообщается, что с октября 2023 года пресечено 236 попыток незаконного экспорта из РФ в Украину военной продукции и комплектующих, ущерб от которого мог составить 1 млрд рублей ($12,75 млн).