ФСБ РФ пресечена подготовка теракта на объекте МВД в Тюменской области

ФСБ России пресек подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области, у двух задержанных граждан РФ изъяты самодельные зажигательные и взрывное устройства.

ФСБ России пресек подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области, у двух задержанных граждан РФ изъяты самодельные зажигательные и взрывное устройства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ предотвращена подготовка террористического акта в Тюменской области. В результате проведенных мероприятий задержаны двое граждан России, сторонников идеологии массовых убийств, планировавших осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел города Тобольска", - сообщили в ЦОС.

В оборудованном ими схроне обнаружены два самодельных зажигательных устройства (СЗУ) и самодельное взрывное устройство (СВУ), которые были уничтожены на месте специалистами-взрывотехниками.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту).