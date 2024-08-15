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ФСБ РФ пресечена подготовка теракта на объекте МВД в Тюменской области

ФСБ РФ пресечена подготовка теракта на объекте МВД в Тюменской области ФСБ России пресек подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области, у двух задержанных граждан РФ изъяты самодельные зажигательные и взрывное устройства.
В регионе
15 августа 2024 г. 10:49
ФСБ РФ пресечена подготовка теракта на объекте МВД в Тюменской области

ФСБ России пресек подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области, у двух задержанных граждан РФ изъяты самодельные зажигательные и взрывное устройства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ предотвращена подготовка террористического акта в Тюменской области. В результате проведенных мероприятий задержаны двое граждан России, сторонников идеологии массовых убийств, планировавших осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел города Тобольска", - сообщили в ЦОС.

В оборудованном ими схроне обнаружены два самодельных зажигательных устройства (СЗУ) и самодельное взрывное устройство (СВУ), которые были уничтожены на месте специалистами-взрывотехниками.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту).

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