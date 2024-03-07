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ФСБ РФ предотвратила вооруженное нападение членов ИГ на синагогу в Москве

ФСБ РФ предотвратила вооруженное нападение членов ИГ на синагогу в Москве ФСБ России предотвратила вооруженное нападение на прихожан одной из московских синагог, готовившие его члены ячейки "Исламского государства" нейтрализованы в Калужской области.
В регионе
7 марта 2024 г. 16:08
ФСБ РФ предотвратила вооруженное нападение членов ИГ на синагогу в Москве

ФСБ России предотвратила вооруженное нападение на прихожан одной из московских синагог, готовившие его члены ячейки "Исламского государства" нейтрализованы в Калужской области.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"На территории Калужской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" в Афганистане "Вилаят Хорасан", члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы", - сообщили в ЦОС.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлено, что боевики международной террористической организации ведут подготовку нападения на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия.

Сообщается, что при задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем.

Следственным подразделением УФСБ по Калужской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). В ходе следственных действий по месту проживания радикалов в Калужской области обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

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