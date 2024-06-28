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ФСБ РФ получила доступ к личным делам призывников

ФСБ РФ получила доступ к личным делам призывников Федеральная служба безопасности сможет изучать личные дела призывников, претендующих на прохождение срочной службы в этом ведомстве.
В регионе
28 июня 2024 г. 22:15
ФСБ РФ получила доступ к личным делам призывников

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сможет изучать личные дела призывников, претендующих на прохождение срочной службы в этом ведомстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из постановления правительства РФ.

Ранее ФСБ наделили правом участвовать в отборе призывников для срочной службы в этой структуре.

"Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах федеральной службы безопасности, в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан", - говорится в постановлении кабмина.

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