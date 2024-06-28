ФСБ РФ получила доступ к личным делам призывников

Федеральная служба безопасности сможет изучать личные дела призывников, претендующих на прохождение срочной службы в этом ведомстве.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сможет изучать личные дела призывников, претендующих на прохождение срочной службы в этом ведомстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из постановления правительства РФ.

Ранее ФСБ наделили правом участвовать в отборе призывников для срочной службы в этой структуре.

"Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах федеральной службы безопасности, в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан", - говорится в постановлении кабмина.