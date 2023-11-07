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ФСБ РФ подтвердила задержание замминистра МВД Дагестана

ФСБ РФ подтвердила задержание замминистра МВД Дагестана Пресс-служба управления ФСБ России по Дагестану подтвердила факт задержания заместителя министра внутренних дел республики и заместителя начальника следственного управления республиканского МВД.
В регионе
7 ноября 2023 г. 17:56
ФСБ РФ подтвердила задержание замминистра МВД Дагестана

Пресс-служба управления ФСБ России по Дагестану подтвердила факт задержания заместителя министра внутренних дел республики и заместителя начальника следственного управления республиканского МВД.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

По материалам органов безопасности и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере.

"Фигурантами дела стали замминистра внутренних дел - начальник следственного управления МВД полковник юстиции Руфат Исмаилов и заместитель начальника следственного управления полковник юстиции Далгат Абдулгапуров. Оба фигуранта уже задержаны", - говорится в сообщении пресс-службы.

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