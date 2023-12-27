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ФСБ РФ: На Куйбышевской железной дороге предотвращен теракт

ФСБ РФ: На Куйбышевской железной дороге предотвращен теракт В Самарской области России предотвращен теракт на Куйбышевской железной дороге.
В регионе
27 декабря 2023 г. 13:20
ФСБ РФ: На Куйбышевской железной дороге предотвращен теракт

В Самарской области России предотвращен теракт на Куйбышевской железной дороге.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.

Подозреваемый арестован.

По версии спецслужбы, теракт планировал совершить сторонник украинского военизированного формирования "Легион Свобода России". Подозреваемый признался в содеянном и "подробно описал как именно и где он планировал совершить теракт".

В отношении арестованного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, в целях дестабилизации деятельности органов власти).

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Версия на английском языке Russia’s Federal Security Service prevents terror attack on Kuybyshev railway

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