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ФСБ РФ: Ликвидированы боевики, готовившие теракт по заданию украинской стороны

ФСБ РФ: Ликвидированы боевики, готовившие теракт по заданию украинской стороны ФСБ Россия сообщила о боестолкновении с двумя боевиками в пригороде Нальчика, готовившими теракт по заданию украинских спецслужб.
В регионе
28 декабря 2022 г. 13:10
ФСБ РФ: Ликвидированы боевики, готовившие теракт по заданию украинской стороны

ФСБ Россия сообщила о боестолкновении с двумя боевиками в пригороде Нальчика, готовившими теракт по заданию украинских спецслужб.

Об этом передает Report cо ссылкой на "Интерфакс".

"Пресечена деятельность двух ранее судимых граждан Российской Федерации, членов террористического сообщества, до 2021 г. действовавшего в ФКУ "ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике", осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в г. Чегеме КБР", - сообщила спецслужба в среду.

По данным ФСБ, "после совершения преступления они планировали выехать в Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ".

В ФСБ заявили, что в минувший понедельник "при задержании в пригороде Нальчика указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем нейтрализованы".

На месте боя обнаружены и изъяты: самодельное взрывное устройство на основе смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы, сообщила спецслужба.

Следственный комитет сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц), ч.2 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), а также ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

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