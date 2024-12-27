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ФСБ РФ: Гражданин США получил 15 лет за шпионаж

ФСБ РФ: Гражданин США получил 15 лет за шпионаж Гражданин США Евгений (Джин) Спектор, осужденный Мосгорсудом на 15 лет лишения свободы, собирал для Пентагона данные для создания системы генетического скрининга жителей РФ. Он признан виновным в шпионаже.
В регионе
27 декабря 2024 г. 10:52
ФСБ РФ: Гражданин США получил 15 лет за шпионаж

Гражданин США Евгений (Джин) Спектор, осужденный Мосгорсудом на 15 лет лишения свободы, собирал для Пентагона данные для создания системы генетического скрининга жителей РФ. Он признан виновным в шпионаже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Решением Московского городского суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК России (шпионаж) гражданин США Спектор Евгений Миронович, - сообщили в ЦОС. - Американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России".

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Версия на английском языке Russia's FSB: US citizen sentenced to 15 years for espionage
Версия на азербайджанском языке Rusiya FTX: ABŞ vətəndaşı casusluğa görə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

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