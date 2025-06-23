ФСБ раскрыла схему хищения алмазов с контрабандой в Армению

ФСБ раскрыла схему хищения алмазов с контрабандой в Армению

Раскрыты систематические хищения алмазов в компании "АЛРОСА" в Москве с последующей контрабандой в Армению, задержана сотрудница компании, ее сын и двое предполагаемых контрабандистов.

Как передает Report со ссылкойн на Интерфакс, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ РФ совместно с СК России пресечена деятельность группы лиц, осуществлявшей на системной основе хищения с целью последующего незаконного сбыта и контрабанды на территорию республики Армения высококачественного алмазного сырья из АК "АЛРОСА" (ПАО)", - говорится в сообщении ЦОС.

По данным ведомства, в состав группы входили: сотрудница компании Валентина Матющенкова, непосредственно осуществлявшая хищения алмазов, посредник - ее сын гражданин России Алексей Матющенков, граждане России и Армении Армен Петросян и Арман Саакян, "отвечавшие за контрабанду драгоценных камней, а также предоставление подменного технического алмазного сырья".

"При попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью свыше 1,7 млн рублей указанные лица были задержаны с поличным", - сообщили в ЦОС.

В ФСБ считают, что организаторами противоправной деятельности "являются родные братья, граждане Армении Багикян А.А. и Багикян А.А., находящиеся в международном розыске за совершение контрабанды алмазного сырья".

"Похищенные алмазы поступали в Армению в ООО "АДМ Даймонде", бенефициаром которого является армянский предприниматель и депутат местного Национального собрания Сукиасян Х.А.", - говорится в сообщении.