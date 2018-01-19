ФСБ проводит обыск в доме мэра Махачкалы

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Следственные действия проходят в доме мэра Махачкалы Мусы Мусаева в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Дагестана.

"Следственные действия проходят в доме мэра Махачкалы (Мусы Мусаева - ред.) в рамках ранее возбужденного уголовного дела, связанного с нарушениями в земельной сфере", - заявил источник.

По его словам, мероприятия проходят "дома у чиновника и на работе".

"Следователи и сотрудники ФСБ изучают документы, связанные с выделением земельных участков", - добавил собеседник.